Výbor pre obranu odporúča odsúhlasiť dohodu s USA

Slovenský minister obrany Jaroslav Naď (vľavo) a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (vpravo) si podávajú ruky počas slávnostnej ceremónie podpisu obrannej zmluvy medzi USA a Slovenskom vo Washingtone vo štvrtok 3. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) - Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča Národnej rade (NR) SR vysloviť súhlas so zmluvou o obrannej spolupráci medzi vládou SR a USA a zároveň rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ústavnoprávny výbor (ÚPV) NR SR v pondelok k obrannej dohode neprijal uznesenie. O zmluve bude parlament rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok (8. 2.).Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) obhajoval na výboroch uzavretie dohody s tým, že USA je strategickým spojencom SR a jej prijatie je v súlade bezpečnostnou i obrannou stratégiou SR. Zmluva má posilniť spoluprácu krajín v oblasti obrany a vytvoriť jej právny rámec. Umožní napríklad pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach nad rámec NATO. Zároveň umožní podľa neho čerpať financie na modernizáciu slovenskej infraštruktúry z amerických zdrojov. Ako zdôraznil minister, o prítomnosti cudzích ozbrojených síl budú naďalej rozhodovať príslušné slovenské orgány.Viacero občianskych iniciatív s uzavretím dohody nesúhlasí. Zbierajú preto podpisy pod petíciu za vypísanie referenda za zrušenie obrannej dohody s USA. Ako informoval v pondelok petičný výbor, zmluvu považujú za jednostrannú, nevyváženú a nebezpečnú. Vzhľadom na členstvo SR v NATO je podľa nich nepotrebná. Obávajú sa, že by mohla vniesť komplikácie do komunikácie medzi Ruskom a Západom. Americká interpretačná doložka je podľa nich v rozpore so slovenskou.Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) i poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) cez víkend pripustili, že hlasovanie o zmluve môže byť tesné. V hnutí OĽANO majú podľa minulotýždňových vyjadrení pochybností dvaja-traja poslanci, väčšina by mala byť za. Strana Za ľudí deklarovali podporu. Klub Sme rodina ešte nezaujal jednoznačné stanovisko, k téme zasadne v utorok (8. 2.). Päť až sedem poslancov dohodu podľa Kollára nepodporí. Opozičná strana Smer-SD je proti zmluve, za neplánujú hlasovať ani poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD a Republike, proti sú aj poslanci ĽSNS.Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila.