Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie chce prešetriť povodne

Bratislava 20. mája (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude iniciovať dôsledné prešetrenia udalostí z posledných dní spojených so záplavami a kontrolu všetkých vodozádržných zariadení na území SR, bez ohľadu na správcu týchto zariadení. Pre TASR to uviedol predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina).



"Po dôslednej revízii nevhodných a nebezpečných zariadení by u nevyhovujúcich stavieb malo dôjsť k ich oprave, prípadne k ich likvidácii," skonštatoval Karahuta s tým, že problém treba riešiť komplexne aj s ohľadom na stav v okolí vodozádržných zariadení.



Nešťastie v Rudne nad Hronom poukázalo podľa šéfa výboru na nevyhnutnosť revízie všetkých zariadení a stavieb, ktoré sú schopné vytvoriť takú povodňovú aktivitu, ktorá by potenciálne mohla spôsobiť ľudské a materiálne straty. Túto oblasť by mal podľa neho zastrešovať envirorezort, ktorý by rozhodol, aké opatrenia vrátane personálneho a odborného zabezpečenia by garantovali skutočnosť, že protipovodňové hrádze budú hlavne bezpečné a budú plniť aj vodozádržné, environmentálne a klimatické ciele.



Strana SaS vo štvrtok uviedla, že by sa mohol vytvoriť poradný orgán na posúdenie príčin vzniku povodňovej udalosti v Rudne nad Hronom. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že na to nevidí praktický dôvod. "Udalosť preveruje v rámci výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu Vodohospodárska výstavba. Tragickú udalosť skúmajú zo svojho uhla pohľadu aj inštitúcie MŽP SR," uviedol pre TASR tlačový odbor envirorezortu. Predpokladá, že vláda poverí rezort vnútra vypracovaním súhrnnej správy na prerokovanie vo vláde SR, pričom MŽP je pripravené na nej spolupracovať.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) uviedol, že v mnohých oblastiach doplácame na to, že ministerstvo nemá žiadnu reálnu kontrolu nad činnosťou samospráv a okresných úradov. Rezort apeluje na obce, aby zodpovedne pristupovali k územnému plánovaniu. Pristúpiť sa má tiež ku kontrolám vodných stavieb.



Obec Rudno nad Hronom v pondelok (17. 5.) zasiahla po pretrhnutí hrádze povodeň, pri ktorej zomrel starší muž, bývalý starosta obce. Voda spôsobila tiež výrazné materiálne škody.