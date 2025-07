Výbor pre verejnú správu bude riešiť situáciu v Gelnici

Bratislava 31. júla (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj by sa mal zaoberať situáciou v okrese Gelnica budúcu stredu (6. 8.) o 13.00 h na výjazdovom rokovaní. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe národnej rady. Na výbor boli pozvaní primátor mesta Gelnica Dušan Tomaško, zástupcovia dotknutých obcí, dotknutých okresných úradov i zástupcovia Ministerstva vnútra SR.



Výbor iniciovali opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SaS v súvislosti s následkami veternej kalamity v okrese Gelnica. Cieľom je vyhodnotiť aktuálnu situáciu, preveriť efektivitu poskytovanej pomoci a získať spätnú väzbu od dotknutých obyvateľov a samospráv. „Témou budú medializované informácie, že pomoc zo strany štátu je nedostatočná a prichádza oneskorene. Jeho súčasťou bude aj návšteva postihnutých obcí a pracovné stretnutia so starostami a obyvateľmi zasiahnutých lokalít,“ ozrejmil Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.



Východné Slovensko zasiahol začiatkom júla silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Mimoriadna situácia z dôvodu veternej smršte bola vyhlásená v desiatkach obcí i v celom okrese Gelnica. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vtedy odmietol kritiku, že vládni predstavitelia na situáciu reagujú nedostatočne. Na piatok (1. 8.) je tiež zvolaná tlačová konferencia štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka, kde sa bude venovať aj tejto téme.