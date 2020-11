Výbor pre zdravotníctvo odobril návrh rozpočtu pre zdravotnícky rezort

Bratislava 19. novembra (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR odobril návrh kapitoly rozpočtu pre rezort zdravotníctva na roky 2021 až 2023. Stalo sa tak na jeho štvrtkovom zasadnutí.



Predsedníčka parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková pre TASR uviedla, že nechcela podporiť rozpočet pre zdravotníctvo z toho dôvodu, že platbu za poistencov štátu označila ako "zlú". "Štát dnes platí 32 eur, pričom náklady sú vypočítané na 85 eur. Rozpočet túto platbu síce zvyšuje na 40 eur, ale stále to nie je ani polovica zdravotných nákladov. Myslím si, že v tomto čase by sme si špeciálne mali svoju domácu úlohu splniť a zaplatiť za zdravotnú starostlivosť poistencov štátu," poznamenala.



Podľa jej slov nejde len o poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale aj o nezamestnaných, študentov, invalidov, rodičov na materskej dovolenke, na PN, OČR.



Opozičný poslanec Vladimír Baláž (Smer-SD) si tiež myslí, že kapitola rozpočtu pre zdravotníctvo nie je navýšená tak, ako si zdravotníctvo bude v budúcom roku vyžadovať. Poukázal na to, že síce v rozpočte pre zdravotníctvo vidno mierny nárast, no stále podľa jeho slov nepokryje obligatórne výdavky. Zdôraznil, že pandémia nového koronavírusu postihla najmä rezort zdravotníctva, a to tak, že už teraz majú viacerí pacienti odložené mnohé operácie a zdravotné výkony na budúci rok.



"Nemám ružové okuliare, že by som si myslel, že pandémia skončí druhou vlnou. Isté je, že zdravotníctvo by vyžadovalo oveľa väčší rozpočet," komentoval. Poukázal na to, že predstavitelia rezortu zdravotníctva i financií deklarovali, že majú odložené peniaze na vážne či havarijné časy. Obáva sa však, že môžu byť využité neefektívne.



Členka parlamentného výboru Andrea Letanovská (Za ľudí) pre TASR taktiež uviedla, že rozpočet považuje za nedostatočný, obzvlášť v čase pandémie nového koronavírusu. Rovnako aj ona podotkla, že nikde nie je záruka, že nepríde ďalšia vlna pandémie.



"Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu s ochorením COVID-19 má zdravotníctvo ako jeden z troch rezortov oproti minulému obdobiu navýšený objem financií. V súčasnej dobe je to maximum. Zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované ešte z čias, keď bola priaznivá ekonomická situácia," dodala pre TASR členka výboru Zuzana Šebová (Sme rodina) s tým, že mala tiež inú predstavu o rozpočtovaných prostriedkoch.