Výbor prijal stanovisko k schôdzam zvolaným na žiadosť poslancov
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. október (TASR) - V prípade, že istý bod je v programe prebiehajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR, na jeho zaradenie na inú nemožno využiť inštitút zvolania schôdze na žiadosť najmenej pätiny poslancov. Vyplýva to zo stanoviska Ústavnoprávneho výboru NR SR. Prijali ho členovia na štvrtkovom rokovaní.
„Ak bol bod programu zaradený a schválený v programe prebiehajúcej schôdze, na jeho zaradenie a prerokovanie na inej schôdzi Národnej rady nie je preto možné využiť inštitút zvolania schôdze podľa paragrafu 17 odseku 2 zákona o rokovacom poriadku a takýmto spôsobom prerokovať bod programu, ktorý je uvedený v schválenom programe prebiehajúcej schôdze Národnej rady. Takýto spôsob zmeny programu prebiehajúcej schôdze Národnej rady by nebol v súlade s ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku, ktoré sa týkajú zmeny programu schôdze,“ píše sa v stanovisku.
Výbor zároveň poukázal na to, že ak chcú poslanci prerokovať daný bod v skoršom, respektíve inom termíne, majú požiadať o jeho presunutie a „termínovať“ ho.
O stanovisko požiadal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Pýtal sa, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze. Urobil tak po tom, ako opozícia iniciovala mimoriadnu schôdzu k uzneseniu k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom. Raši pre TASR vysvetlil, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiada zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze.
Poslanec Branislav Vančo (PS) okomentoval situáciu ako právny paškvil. „Predseda NR SR nemá priestor na žiadnu úvahu, či zvolá alebo nezvolá mimoriadnu schôdzu a či vypustí alebo nevypustí bod, ktorý bol schválený väčšinou,“ uviedol pre TASR s tým, že to nemá žiadny právny základ. Hovoril o degradácii ústavnoprávneho výboru. Myslí si, že ide o výmysel podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD). „Chce chrániť svojho syna, aby nemusel znášať diskusiu v parlamente o jeho zlyhaniach,“ dodal.
Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) predpokladá, že mimoriadna schôdza k uzneseniu, ktorá má byť vo štvrtok o 16.30 h, sa aj vzhľadom na prijaté stanovisko neotvorí. Myslí si však, že schôdza by mala byť otvorená. „Žiadali sme, aby bola mimoriadka k bodu programu, ktorý už bol zaradený. Zákon to nijakým spôsobom nevylučuje ani ústava. Práve naopak, skôr napovedá, že by aj na toto mal byť priestor. (...) Je zjavné, že vládna koalícia od začiatku robí prekážky, aby tento bod programu bol riadne prerokovaný, preto sme k tomu aj dali návrh na mimoriadnu schôdzu,“ uzavrela.
