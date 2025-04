Výbor proti mučeniu zverejnil správu z návštevy slovenských zariadení

Štrasburg 10. apríla (TASR) - Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) zverejnil vo štvrtok správu zo svojej pravidelnej návštevy Slovenskej republiky z roku 2023, v ktorej slovenským úradom predkladá niekoľko odporúčaní. TASR o tom informoval hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.



Delegácia CPT posudzovala zaobchádzanie s osobami obmedzenými na osobnej slobode políciou, ďalej posudzovala zaobchádzanie s osobami umiestnenými v Detenčnom ústave v Hronovciach, s nedobrovoľnými pacientmi v dvoch civilných psychiatrických zariadeniach a s cudzími štátnymi príslušníkmi zaistenými v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov.



Väčšina osôb, s ktorými pracovníci CPT viedli počas inšpekcie rozhovory, tvrdila, že s nimi v zariadeniach zaobchádzajú korektne. Delegácia CPT však dostala niekoľko sťažností na zlé fyzické zaobchádzanie a nadmerné použitie sily v čase zadržania, počas prevozu zadržaných osôb na policajnú stanicu a počas prvotnej registrácie zadržaných osôb policajtmi.



Vo väznici v Žiline a v Detenčnom ústave v Hronovciach neboli hlásené prípady zlého fyzického zaobchádzania. Priestory ústavu v Hronovciach boli čisté a s prístupom k dennému svetlu. Napriek tomu Výbor CPT odporúča prijať opatrenia na vytvorenie terapeutickejšieho prostredia vrátane rôznych aktivít a poskytnutia vizuálnej stimulácie pacientom v ich izbách a spoločných priestoroch. Výbor ďalej kritizoval nadmerný dôraz na bezpečnosť. V ústave sa podľa správy nachádza množstvo kamerových zariadení, a to ako v spoločných priestoroch, tak aj v izbách pacientov. Výbor CPT sa domnieva, že rozhodnutie o zavedení kamerového dohľadu v izbe pacienta by malo byť vždy založené na vážnych zdravotných alebo bezpečnostných obavách, ktoré by sa mali pravidelne prehodnocovať.



Pacienti, s ktorými delegácia CPT viedla rozhovory na psychiatrických oddeleniach nemocnice v Rožňave a tiež Univerzitnej nemocnice v Bratislave (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda), sa nezmienili o zlom zaobchádzaní zo strany personálu. CPT však odporúča, aby sa všetkým pacientom psychiatrickej nemocnice v Bratislave umožnil každodenný prístup k vychádzke na čerstvom vzduchu. Liečba poskytovaná pacientom bola primeraná, ale CPT odporúča zlepšiť individualizovaný prístup. V roku 2020 slovenské orgány prijali celoštátne usmernenie o postupe pri používaní elektrokonvulzívnej liečby (ECT). Výbor upozorňuje na nadmerné používanie ECT v Rožňave a vyzýva na dôsledné dodržiavanie tohto usmernenia.



Vo väznici v Hrnčiarovciach nad Parnou a v Ružomberku väzni uviedli niekoľko prípadov zlého fyzického zaobchádzania vrátane faciek a kopancov zo strany personálu. V Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove si delegácia CPT vypočula niekoľko obvinení zo zlého fyzického zaobchádzania so zadržanými cudzincami, údajne s cieľom vynútiť si poslušnosť. Budova bola v zlom technickom stave a v čase návštevy sa pre cudzincov nekonali žiadne aktivity.



Výbor víta, že od poslednej pravidelnej návštevy uskutočnenej v roku 2018 nastalo viacero pozitívnych zmien, napriek tomu CPT odporúča, aby sa personálu zariadení dôrazne opakovalo, že akákoľvek forma zlého zaobchádzania je nezákonná, neprofesionálna a neprijateľná a že za ňu budú uložené primerané sankcie.