Výbor bude rozhodovať o kandidátkach na komisára pre deti v pondelok

Bratislava 26. januára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny bude o uznesení ku kandidátkam na komisárky pre deti rozhodovať až v pondelok 31. januára. Na zasadnutí v utorok (25. 1.) totiž nebol uznášaniaschopný. Pre TASR to uviedol podpredseda výboru Peter Pollák (OĽANO). Komisárkou sa chce stať Mária Vargová a tiež súčasná poslankyňa NR SR za OĽANO Katarína Hatráková.



Členovia výboru i ďalší poslanci mali na utorkovom vypočutí možnosť pýtať sa otázky oboch kandidátok. Pollák skonštatoval, že niektoré vyjadrenia ho zamrzeli a verí, že ešte bude mať priestor s oboma uchádzačkami si niektoré otázky vydiskutovať.



Podľa slov podpredsedu výboru sa zatiaľ zdá, že obe kandidátky predložili všetky potrebné dokumenty a splnili podmienky pre svoju kandidatúru. Podčiarkol však, že výbor o odporúčaní kandidátok do voľby v pléne NR SR rozhodne prijatím uznesenia v pondelok.



Historicky prvou komisárkou pre deti sa v decembri 2015 stala exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová na šesťročné funkčné obdobie. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár.



Poslanci sa pokúsili zvoliť komisára pre deti na predošlej schôdzi NR SR v decembri 2021. V prvom kole nebol zo siedmich kandidátov zvolený ani jeden. Do opakovanej voľby postúpila Katarína Hatráková a Anna Niku. Hatráková získala viac hlasov, no nie dostatok na to, aby získala túto funkciu.