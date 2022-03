Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o VŠ sa budú zaoberať v utorok

Na snímke predseda Rady vysokých škôl Martin Putala. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. marca (TASR) - K novele vysokoškolského zákona sa pripravuje rozsiahly pozmeňujúci návrh, o niektorých ustanoveniach v ňom sa ešte rokuje. Preto ho predložia v školskom výbore Národnej rady (NR) SR až v utorok (15. 3.). Na štvrtkovom zasadnutí výboru to uviedol jeho predseda Richard Vašečka (OĽANO). Priblížil, že by mal obsahovať aj niektoré pripomienky akademickej obce, ktorá novelu kritizovala. K zmenám týkajúcim sa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo má byť podľa jeho slov aj samostatné rokovanie.Zmeny predložil aj Jozef Habánik (Smer-SD). Týkajú sa napríklad organizácie a činnosti samotnej vysokej školy (VŠ) a toho, ktorý orgán by mal za to zodpovedať. Do procesu navrhuje späť zapojiť orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy. Zmeny sa majú týkať aj správnej rady VŠ a jej zloženia, činnosti konzorcií či školného za nadštandardnú dĺžku štúdia. Navrhuje tiež, aby akademický senát schvaľoval rozpočet.Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) SR Martin Putala ocenil riešenie niektorých drobných problémov, nestotožňuje sa však s názorom, že zmena posúva VŠ k lepšej kvalite vzdelávania. Považuje za nešťastné, ak by parlament schválil zákon, s ktorým väčšia časť akademickej obce nesúhlasí. Vyzval, aby jej bolo umožnené vyjadriť sa aj k pripravovaným pozmeňujúcim návrhom.Dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda požiadal poslancov, aby dôsledne zvážili návrhy, ktoré môžu rozbiť fungovanie VŠ. Právo sa podľa neho musí aplikovať tak, aby to dokázalo aplikovať a akceptovať aj prostredie, pre ktoré má platiť. Rozhodovanie o majetkových a rozpočtových veciach, metodike delenia dotácií by malo byť podľa neho do značnej miery ponechané na rozhodovacích orgánoch akademickej obce. "," dodal.Minister školstva podľa neho nemôže rozhodovať ani o tom, kto môže a nemôže učiť. Pripomenul, že na to je tu akreditačná agentúra zohľadňujúca špecifiká jednotlivých odborov a garanciu kvality vysokého školstva. V súvislosti s možnými zmenami týkajúcimi sa agentúry hovorí o ohrození prístupových procesov do medzinárodných štruktúr a riziku, že sa na slovenské diplomy bude pozerať ako na tie, ktoré nie sú garantované dostatočnou kvalitou vzdelania.Podobne to vnímajú aj zástupcovia agentúry. "," podotkol predseda výkonnej rady agentúry Robert Redhammer. Iniciovať plánuje stretnutie s ministrom.Uviedol, že aktuálne sa agentúra podrobuje medzinárodnému posúdeniu súladu svojich postupov s európskymi štandardmi a usmerneniami príslušnými európskymi autoritami. Ak uspeje, stane sa členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a bude zapísaná do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. "," pripomenula agentúra v tlačovej správe.