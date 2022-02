Výbor sa bude Sujovými výrokmi opäť zaoberať, hrozí mu tisícová pokuta

Bratislava 2. februára (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR sa bude ešte zaoberať výrokmi poslanca Miroslava Suju (nezaradený) z pléna parlamentu. Pre TASR to potvrdila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO).



"Pôjde návrh uznesenia na výbor, ktorý odporučí NR SR pokutu do výšky 1000 eur," uviedla Andrejuvová a poukázala na rokovací poriadok parlamentu. Verí, že uznesenie prejde na výbore aj v pléne. Pre TASR doplnila, že výbor by sa mal zaoberať aj možnou pokutou nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi. Súvisieť má s incidentom, pri ktorom Taraba oblial v pléne vodou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Hrozí mu tak podľa slov šéfky výboru pokuta do výšky 2000 eur.



Sujove výroky o poslancovi Jánovi Benčíkovi (SaS) sa už vo výbore riešili. Výbor mu odporučil ospravedlniť sa v pléne NR SR. Suja tak aj urobil v utorok (1. 2.), Benčíka pritom však opätovne kritizoval a označoval ho za eštebáka.