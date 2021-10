Mediálny výbor sa venoval obsadzovaním politických diskusií RTVS

Bratislava 19. októbra (TASR) – Personálne obsadenie diskusných relácií RTVS bolo témou utorkového rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. V diskusii k bodu o činnosti a hospodárení RTVS ju inicioval predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO) .



Generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sa pýtal, či je spokojný s proporcionalitou zastúpení jednotlivých politických strán pri diskusii o témach, ktoré sú predmetom relácie. Poukázal konkrétne na televíznu diskusiu O 5 minút 12, v ktorej sa o stave v bezpečnostných zložkách rozprávali Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pčolinský (Sme rodina), a ostatnú reláciu, v ktorej sa o téme rozpočtu bavili Richard Raši (nezaradený), Martin Beluský (ĽSNS), Jana Bittó Cigániková (SaS) a Miloš Svrček (Sme rodina).



"Je pre mňa pomerne nepochopiteľné, že pri témach, ktoré sa týkajú konkrétneho rezortu, nie je v diskusii zastúpená strana, ktorá má v čele tohto rezortu svojho nominanta, a napríklad pri téme stavu v bezpečnostných zložkách boli v diskusii len tí, ktorí stav kritizujú,“ povedal Čekovský.



Šéf RTVS oponoval, že téma bezpečnostných zložiek bola len jednou zo šiestich diskutovaných tém v relácii rovnako tak ani ostatná diskusia nebola len o návrhu štátneho rozpočtu. Rezník upozornil, že zastúpenie, priestor v diskusii či vedenie debaty bude vždy otázkou vášnivých debát. "Uisťujem vás však, že RTVS sa snaží o vyváženú diskusiu so zastúpením celého relevantného politického spektra," zdôraznil. "O tom, že to asi naozaj robíme dobre, svedčí to, že žiadna strana nie je spokojná," dodal.



Podpredseda rady RTVS Martin Kákoš upozornil, že politickým diskusiám a ich vedením sa orgán dohľadu konštantne zaoberá. "Aj z podnetov ktoré dostávame, však nemáme pocit, že by dochádzalo k nevyváženosti a nedostatočnému zastúpeniu protichodných názorov," uviedol Kákoš.



Čekovský trvá na tom, že proporcionalita v diskusiách nie je zachovaná. Chce iniciovať podnet pre príslušné kontrolné orgány.