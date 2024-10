Výbor so štrajkujúcimi z STVR nebol uznášaniaschopný

Bratislava 15. októbra (TASR) - Zástupcovia iniciatívy Kultúrny štrajk a Štrajkového výboru iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) diskutovali v utorok na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá len v neformálnej rovine. Zasadnutie výboru, o ktoré žiadali obe iniciatívy, nebolo uznášaniaschopné. Neprišlo naň totiž dosť poslancov, chýbali členovia z radov koalície.



Podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS) navrhla pokračovať vo výbore v neformálnej diskusii. Na výbor prišiel aj štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák. Po tom, čo výbor nebol schopný uznášať sa, zo zasadnutia odišiel.



Spomedzi zástupcov iniciatívy Kultúrny štrajk prišli na výbor diskutovať zástupcovia pamiatkarov, nezriaďovaného umenia a kultúry, ako aj zriaďovaných inštitúcií. Kritizujú tlaky na prepúšťanie zamestnancov, zmenu fungovania Fondu na podporu umenia, ako aj nekompetentné vedenia kultúrnych inštitúcií.



Iniciatíva Kultúrny štrajk sa sformovala voči krokom ministerstva kultúry pod súčasným vedením a už dávnejšie vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Protestuje proti personálnym výmenám v národných kultúrnych inštitúciách, politickým zásahom do fungovania verejnoprávnych umeleckých fondov, rušeniu expertných a analytických útvarov rezortu i samotnému spôsobu komunikácie rezortu s kultúrnou obcou. Iniciatíva zároveň žiada zmeny na ministerstve, zastavenie opatrení s charakterom ideologickej cenzúry i okamžitú finančnú stabilizáciu sektora na zlepšenie finančného ohodnotenia zamestnancov v kultúre a kreatívnom priemysle.



Zástupcovia štrajkového výboru iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov STVR prišli diskutovať najmä o voľbe členov rady novej inštitúcie telerozhlasu. Opakovane poukazujú na konflikt záujmov zo strany generálneho tajomníka služobného úradu na ministerstve kultúry Lukáša Machalu, ktorý sa dostal do rady. Zástupcovia to považujú za personálne prepojenie politickej moci s verejnoprávnou inštitúciou. Žiadajú pozastavenie voľby ďalších členov rady, kým sa situácia nevyrieši.