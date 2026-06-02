Výbor udelil pokutu Noskovi a Lunterovi za neúplne majetkové priznanie
Pri výbore pre nezlučiteľnosť funkcií bola zároveň vytvorená pracovná skupina zo zástupcov koalície aj opozície.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko majú pre neúplné majetkové priznanie zaplatiť pokutu vo výške ich troch mesačných platov. Rozhodli o tom členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií na utorkovom zasadnutí. Pre TASR to potvrdila šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí).
Výbor zároveň rozhodol o začatí ďalších konaní voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Týka sa to jeho výrokov o poskytnutí pôžičky tretej osobe, čím vznikla pohľadávka, ktorú však nemal uvedenú v majetkovom priznaní. Prvé konanie výbor otvoril ešte v apríli, teraz otvoril konania aj za ďalšie roky. „Týkalo sa to viacerých rokov,“ ozrejmila Remišová.
Pri výbore pre nezlučiteľnosť funkcií bola zároveň vytvorená pracovná skupina zo zástupcov koalície aj opozície. Tá bude mať za cieľ riešiť problémy aplikačnej praxe ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. „Vítam snahu opozičných aj koaličných poslancov zlepšiť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, odstrániť niektoré nejasnosti a prispieť k tomu, aby sa kontrola majetkových priznaní politikov zefektívnila. Verejná kontrola politikov je kľúčová pri prevencii podvodov a korupcie v politike,“ dodala Remišová.
