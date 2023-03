Výbor vzal na vedomie informácie o možnosti darovať stíhačky Ukrajine

Bratislava 15. marca (TASR) - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť vzali na mimoriadnom večernom rokovaní na vedomie informácie v súvislosti s možnosťou poskytnúť Ukrajine stíhačky Mig-29. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď zároveň potvrdil, že za poskytnutie stíhačiek máme ponuku na náhradu vo výške 900 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa aj najmodernejšiu vojenskú techniku zo Spojených štátov.



Uznesenie o tom, že výbor berie na vedomie informácie, nepodporila nezaradená poslankyňa Denisa Saková. Dočasne poverená vláda podľa nej nemá kompetenciu o darovaní stíhačiek rozhodnúť. Členovia výboru za Smer-SD boli proti. Výbor bol v režime dôverné.



Naď po zasadnutí výboru vysvetlil, že ponuka dostať za stíhačky 900 miliónov dolárov obsahuje aj vojenský materiál. Primárne ide podľa neho o pomoc Ukrajine, no zároveň to označil za zaujímavé aj z racionálneho hľadiska.



Hodnota 13 migov s náhradnými dielmi je podľa Naďa vyčíslená na 400 miliónov dolárov. "Z toho 50 až 60 percent by prišlo z Európskeho mierového nastroja a plus máme ponuku na najmodernejšiu vojenskú techniku zo Spojených štátov amerických, taká spôsobilosť, ktorá nám chýba, kde by sme získali okolo 700 miliónov dolárov," povedal. "Neuvažovali by sme rozumne, keby sme túto ponuku neakceptovali," dodal.



Naď nevedel povedať, kedy o poskytnutí stíhačiek bude rozhodovať vláda. Hovorí, že ešte prebiehajú rokovania medzinárodného charakteru. "Keď budeme pripravení, urobíme rozhodnutia. Či to bude zajtra, neviem," dodal.