Vybrané filmy nominované na Slnko v sieti sú dostupné online

Bratislava 5. apríla (TASR) - To najlepšie zo slovenskej filmovej tvorby roku 2022 si môžu diváci pozrieť aj online. Pri príležitosti udeľovanie národných filmových cien Slnko v sieti pripravila streamovacia spoločnosť DAFilms.sk programový špeciál s názvom ocenenia, ktoré udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). Diváci v ňom nájdu online desať nominovaných titulov.



"Majú možnosť dobehnúť to, čo v kinách nevideli, či pripomenúť si tituly Piargy, Čierne na bielom koni, Arvéd, Kryštof, Tieňohra, Plastic Symphony, dokumentárne filmy ±90, Dežo Hoffmann - fotograf Beatles, animovaný film Milosť či rozprávku Zakliata jaskyňa," približuje výber projektová manažérka streamovacej spoločnosti a dramaturgička Dorota Zacharová s tým, že špeciál Slnko v sieti nájdu diváci na webstránkach dafilms.sk a slnkovsieti.sk do 23. apríla.



Národné filmové ceny za rok 2022 odovzdajú 15. apríla v Slovenskom rozhlase, víťazov vyhlásia v 18 kategóriách. Verejnosť môže rozhodnúť o Diváckej cene, za ktorú môže hlasovať na webstránke národnej filmovej ceny do piatka 7. apríla.



Organizátori avizujú, že galavečer, ktorý bude vysielať RTVS v priamom prenose na Jednotke, pripomenie niekoľko dôležitých míľnikov zo sveta pôvodnej kinematografie - 60 rokov od založenia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) či 70 od začiatku prevádzky filmových ateliérov na Kolibe. "Na Slnko v sieti už tradične nadväzuje Týždeň slovenského filmu, počas ktorého bude uvedená filmová tvorba za rok 2022 a všetky nominované filmy," pripomína generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký s tým, že od 17. apríla sa uskutočnia aj hodnotiace workshopy na hraný, dokumentárny, animovaný film. "Rovnako bude venovaný blok aj filmovej vede," uzavrel.