Vybraní potravinári by mali byť medzi chránenými odberateľmi energií

Bratislava 7. septembra (TASR) - Vybrané subjekty potravinárskeho priemyslu by sa mali začleniť medzi chránených odberateľov energií. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, o ktorom má v stredu rokovať vláda.



Predbežne boli podľa ministerstva pôdohospodárstva, ako odvetvia potravinárskeho priemyslu vyrábajúce základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie, identifikované mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, chov a spracovania hospodárskych zvierat. Ďalej ide o tukový, mlynský a pekárenský priemysel, ako aj cukrovarnícky, konzervárenský a mraziarenský priemysel či o výrobu balenej vody.



V programe sú začlenené aj personálne nominácie z dielne Súdnej rady SR do európskych štruktúr. Kandidátom SR na ad hoc sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu má byť advokát Ondrej Laciak. Kandidátkou SR na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) má byť zas Beatrix Ricziová.



Rokovať sa má aj tom, že Slovensko a Ománsky sultanát majú vzájomne zrušiť vízovú povinnosť pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov.



Služby Centra právnej pomoc (CPP) by mohli byť dostupnejšie verejnosti. Centrum navrhuje zvýšiť príjmovú hranicu klientov, ktorá je podmienkou pre poskytovanie právnych služieb. Vyplýva to z koncepcie činnosti CPP na roky 2022 až 2024, o ktorej bude rokovať vláda. V programe stredajšieho rokovania je zaradená aj koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 - 2026.



Vládny kabinet by sa mal opätovne vrátiť aj k riešeniu problematiky v oblasti energetiky. Na pondelkovom (5. 9.) rokovaní mali byť podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka rozdelené úlohy súvisiace s energetikou aj ďalším ministerstvám. Materiál však zatiaľ v programe zaradený nie je.