Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
VÝBUCH V KUCHYNI: Muža okamžite previezli do nemocnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Banská Štiavnica 11. apríla (TASR) - V kuchyni rodinného domu v Banskej Štiavnici došlo v sobotu v skorých ranných hodinách k výbuchu. Pri udalosti sa zranil muž, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz do nemocnice. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

„Políciu spolu zo záchrannými zložkami vyslali na Obchodnú ulicu v Banskej Štiavnici, kde došlo k výbuchu v rodinnom dome. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý sa predbežne vyjadril k zdroju výbuchu. Cudzie zavinenie vylúčiť nevedel. Na mieste výbuchu bola potrebná tiež pomoc pyrotechnika z Kriminalisticko-expertízneho ústavu zo Slovenskej Ľupče, ako aj pracovníkov z chemického oddelenia,“ konštatovala Kováčiková.

Ako dodala, všetky okolnosti a presná príčina vzniku výbuchu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti s udalosťou polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa