Vychádza exkluzívny komplet Karol Duchoň 70 k nedožitej sedemdesiatke

Bratislava 28. mája (TASR) – Fanúšikovia hudobnej scény si 21. apríla pripomenuli nedožitých sedemdesiat rokov speváka Karola Duchoňa. Pri tejto príležitosti vychádza 29. mája trojkompilácia Karol Duchoň 70 Opus 1970 - 1985, na ktorom sa nachádza 70 piesní z repertoáru tohto významného a po rokoch stále viac oceňovaného umelca. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Prvé CD s názvom Svetové hity predstavuje speváka ako skvelého interpreta skladieb zo zahraničného repertoáru, ktorým dokázal dať svoju vlastnú pečať, či už boli z repertoáru Cliffa Richarda alebo Demisa Roussosa.



Druhé CD s názvom Domáce hity je venované skladbám, vytvoreným priamo pre speváka, ktoré mu dodávali najlepší domáci autori. Tretie CD s názvom Festivaly – Duety – Rarity ponúka ďalšie pohľady na Karola Duchoňa.



Mnohé z týchto piesní znejú dodnes zo slovenského éteru, či už V slovenských dolinách, S úsmevom, Primášovo srdce, Na srdci mi hraj, Elena, Dievča z Budmeríc, Tancujem s tebou rád, Cítim, Vzdialená, Sen o veľkej láske, Chvála humoru, Zem pamätá, Čardáš dvoch sŕdc či Mám ľudí rád.



„Karol Duchoň bol výnimočný spevák a šarmantný muž s veľkým srdcom. Keď začal spievať, padali jazykové a generačné bariéry. Bol skutočne svetovým umelcom, no on stále zostal skromným človekom bez hviezdnych manierov. V dejinách našej populárnej hudby nemá konkurenciu. Je to naša národná legenda,“ uviedol pre médiá textár Ľuboš Zeman.



Karol Duchoň (*21. apríla 1950) začal spevácku dráhu v roku 1968 na súťaži amatérskych spevákov v Zlatých Moravciach, ktorú vyhral. Pár dní nato už cestoval na prvý zahraničný angažmán s orchestrom Jaroslava Mikulu.



V roku 1973 získal spolu s Evou Kostolányiovou striebornú lýru za duet Chvála humoru. V júni 1974 získal zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá. V roku 1974 vychádza Duchoňovi prvá LP platňa. V tom istom roku si založil vlastnú sprievodnú skupinu Prognóza. V roku 1975 sa predstavil na medzinárodnom piesňovom festivale v Tokiu s piesňou Čardáš dvoch sŕdc.



Slovenský Tom Jones, tak ho označila nemecká kritika v roku 1976 po vydaní albumu pre nemeckú pobočku americkej spoločnosti RCA Victor. K nedožitej sedemdesiatke pripravilo vydavateľstvo Ikar knihu Karol Duchoň 70 Posledný bohém.