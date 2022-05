Vychádza kniha spomienok Eduarda Kukana Diplomat/Moja cesta

Bratislava 2. mája (TASR) - Spomienky diplomata a politika prináša kniha Eduard Kukan: Diplomat/Moja cesta. Takmer tristostranová publikácia vychádza v dňoch, keď si Slovenská republika pripomína 18. výročie vstupu do Európskej únie (EU).



"Významnú zásluhu na tomto historickom kroku má nepochybne viacnásobný minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, ktorý sa počas svojho pôsobenia zasadil o euroatlantické smerovanie našej krajiny," uvádza vydavateľ k autorovi knihy, ktorú Eduard Kukan dopísal krátko pred svojou smrťou.



Priblížil v nej zákulisie prístupových rokovaní a okolnosti, ktoré vplývali na vnútro i zahraničnopolitický vývoj Slovenska. Otvorene a so sebe vlastným nadhľadom hovorí o postavách a udalostiach domácej i svetovej politiky. Čitateľom prezrádza, ako to funguje v diplomatických salónoch. Pozýva do kuloárov OSN, europarlamentu a ďalších medzinárodných inštitúcií. Pootvára dvere aj do svojho súkromia.



Spomienky diplomata a politika dopĺňa bohatá fotodokumentácia. "Vo svojom spomínaní sa zameral na vybrané momenty, príbehy a postrehy zo svojho života aj profesionálnej dráhy od detstva až po záverečné akademické pôsobenie. Kniha rešpektuje jeho predstavu a koncepciu," ozrejmuje vydavateľ s tým, že pôvodný text pri redakčnej príprave doplnil o spomienky kolegov, priateľov a najbližších príbuzných. "Dotvárajú plastickejší obraz diplomata, politika manžela a otca Eduarda Kukana," dodáva vydavateľstvo Artis Omnis, ktoré vydanie knihy naplánovalo na 31. mája.