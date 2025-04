Vychádza kompilácia Mariky Gombitovej s názvom Dievča s krásnou tvárou

Bratislava 15. apríla (TASR) - Dievča s krásnou tvárou je názov novej dvojdiskovej a dvojplatňovej výberovky Mariky Gombitovej. Nadväzuje na úspešnú autorskú kompiláciu Zem menom láska, ktorú veľkej legende slovenskej modernej populárnej hudby Marike Gombitovej vydalo v roku 2021 vydavateľstvo Opus. Novinka, ktorá vychádza 18. apríla, ponúka 21 piesní, ktoré pre Mariku napísali Janko Lehotský, Vašo Patejdl, Pavol Hammel aj ďalší autori, takmer všetky texty napísal Marikin najbližší spolupracovník Kamil Peteraj. Výberovka ponúka známe hity, medzi nimi Študentská láska, Správne dievča, Šaty, Vyznanie, Srdcia dievčat, Ateliér duše, Tak si so mnou opakuj či Ave Maria. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



„Od svojho vstupu na scénu našej populárnej hudby nikto nezapochyboval o tom, že Marika Gombitová je mimoriadny a nie každodenný zjav presahujúci horizont slovenského popu. Úspešne nastavila nové parametre kvality a popularity, ktoré zo ženských speváčok zatiaľ nikto neprekonal a pravdepodobne ani dlho neprekoná. Jej kariéra je veľkým príbehom o tom, ako zvládnuť ťažký zdravotný handicap, pretaviť svoje bolesti do neprekonateľných piesní a zároveň ukážkou toho, že talent a pevná viera dokážu robiť zázraky,“ hovorí Kamil Peteraj.



Populárna hudba je podľa neho zradný terén, ktorý podlieha módnym trendom, ovplyvňuje ju veľa faktorov a málokto prejde nástrahami tohto žánru tak, že si udrží po celé desaťročia svoju umeleckú úroveň a zároveň aj popularitu. „Marika sa v nemilosrdnom toku času udržala na najvyšších priečkach až podnes a dokázala, že je to speváčka s viacgeneračným zásahom, ktorá patrí do absolútnej špičky nielen v slovenskom kontexte. Zaradila sa medzi osobnosti pevne ukotvené v povedomí našej populárnej hudby. Dosiahla méty, o ktorých sa mnohým môže len snívať, získala si srdcia miliónov poslucháčov a divákov, viaceré jej pesničky sa stali súčasťou nášho kultúrneho fondu,“ dodal.