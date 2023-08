Vychádza kompilácia Omnes Colores legendárnej skupiny Fermata

Bratislava 25. augusta (TASR) - Omnes colores (Všetky farby) je špeciálna kompilácia legendárnej slovenskej rockovej skupiny Fermata, ktorá vychádza pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov - jej hlavného protagonistu Františka Grigláka, ako aj umeleckého jubilea - 50 rokov - pôsobenia skupiny. Album vychádza vo formáte 2LP a 2CD a okrem najlepších inštrumentálnych skladieb skupiny sa na ňom nachádza aj koncertný záznam z jej vystúpenia, ako aj výber z jej pesničkovej tvorby. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Historické fakty spresňujú, že úplný vznik skupiny sa datuje ešte do roku 1972 a má aj svoje presné miesto - v záhrade bratislavského pivovaru U Steina, kde sa práve Griglák dal dohromady so skladateľom a hráčom na klávesové nástroje Tomášom Berkom.



"Ak by sme si Fermatu predstavili ako istú podobu slnečnej sústavy, tak jej hlavnou hviezdou by určite bol tohtoročný jubilant Fero Griglák, ktorý podobu tejto kompilácie aj autorizoval," hovorí v sprievodnom texte kompilácie jej spoluzostavovateľ Juraj Čurný.



"Som nesmierne rád, že vydavateľstvo Opus vydalo túto výberovku a dúfam, že sme potešili spolu s Jurajom všetkých fanúšikov skupiny výberom skladieb. Myslím si, že vystihujú najlepšie obdobie kapely až do súčasnosti," uviedol ku kompilácii gitarista František Griglák.



Výberovka ponúka nasledovné skladby: Rumunská rapsódia, Dolu Váhom, Da Gama, Witemir, 80.000, Viňa del Mar, Gamow, Hot Stuff, Spomienka na Amsterdam, Huascaran, Guitar Dreaming, You and Me, Tvár, Svet na doskách, Posledné tango na Vajnorskej ulici a Koleda z periférie.