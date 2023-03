Bratislava 10. marca (TASR) - Vychádza prvá hra na motívy detského animovaného seriálu Mimi a Líza. Digitálna hra sa odohráva vo svete úspešného TV seriálu a rozprávkových kníh o dvoch nerozlučných kamarátkach Mimi a Líze. "Vývoj rovnomennej hry začal ešte pred dvoma rokmi v rámci programu Butterfly Effect a momentálne ho dokončuje spoločnosť Midnight Factory Games spoločne s tvorcami pôvodného seriálu," uviedla pre TASR PR manažérka Mária Hejtmánková.



Spresnila, že podobne ako seriál je hra primárne určená pre deti vo veku od štyroch do siedmich rokov, ale zaujať môže aj starších. Hráčov zavedie do rozprávkového sveta, kde sa naučia rozoznávať tvary, precvičovať pamäť a vyhľadávať v interaktívnom prostredí potrebné predmety.



"Podporuje rozvoj procesov myslenia, orientácie či motorických schopností. To všetko príjemnou a zábavnou formou s profesionálnym ozvučením a grafikou," približujú tvorcovia. Hernú dobu odhadujú na zhruba 20 až 40 minút, v závislosti od veku dieťaťa.



Hra je určená pre tablet a mobily s operačnými systémami Android a iOS a taktiež pre PC platformu.