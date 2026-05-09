Východiská pre nový sadzobník SOZA majú precizovať pracovné skupiny
SOZA už vo februári odložila účinnosť nového sadzobníka ako reakciu na námietky samospráv, ktoré vyhlásili, že zverejnená úprava je pre ne likvidačná a komunikácia o nej nedostatočná.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Východiská pre nový sadzobník Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) pre rok 2027 by mali v najbližších dvoch týždňoch precizovať zástupcovia zväzu, samospráv i ďalších dotknutých správ. Ako výsledok okrúhleho stola, ktorý sa vo štvrtok (7. 5.) na pôde Národnej rady SR uskutočnil k téme poplatkov za hudobné diela, o tom informovali zástupcovia SOZA.
„Vo vzájomnej diskusii chceme nastaviť východiská nového sadzobníka odmien pre rok 2027 tak, aby nový sadzobník mohol byť schválený už na jeseň tohto roka,“ spresnil pre TASR člen predstavenstva SOZA Tomáš Mikš. Zároveň pripomenul, že už 8. apríla došlo na základe rozhodnutia dozornej rady zväzu k pozastaveniu účinnosti nového percentuálneho výpočtu odmien do konca rok 2026.
SOZA už vo februári odložila účinnosť nového sadzobníka ako reakciu na námietky samospráv, ktoré vyhlásili, že zverejnená úprava je pre ne likvidačná a komunikácia o nej nedostatočná. Osobitne poukázali na výrazný nárast poplatkov pri verejno-kultúrnych podujatiach bez vstupného a z toho plynúce hroziace obmedzenie kultúrneho a komunitného života v mestách a obciach.
Mikš v tejto súvislosti upozornil, že práve na zasadnutí okrúhleho stola predstavili medzinárodnú analýzu vypracovanú Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady SR, ktorá sa venovala nastaveniu sadzobníkov zahraničných organizácií kolektívnej správy v tejto oblasti. „Z analýzy vyplynulo, že v prípade podujatí bez vstupného, ktorých sa týkala novelizácia sadzobníka, je výpočet odmeny ako percento z nákladov súvisiacich s organizáciou hudobného podujatia úplne bežný, uplatňuje ho deväť z 13 sledovaných krajín,“ poznamenal. „Sadzby SOZA navyše nijako nevybočujú z medzinárodných štandardov, pričom pri väčšine analyzovaných sadzobníkoch sa zaraďovali medzi najnižšie v Európe,“ dodal v rámci zistení analýzy, komparujúcej stav v krajinách ako Belgicko, Holandsko, Estónsko, Dánsko, Slovensko, Írsko, Maďarsko, Luxembursko, Česká republika, Bulharsko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko či Rakúsko.
Zástupcovia mestských samospráv chcú výstupy z okrúhleho stola zhodnotiť v internej diskusii. „Výsledky rokovania zástupcov Únie miest Slovenska so SOZA budú najprv predmetom diskusie s členskými mestami ÚMS začiatkom budúceho týždňa. Následne k téme zaujmeme konkrétne stanovisko,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
Okrúhly stôl venovaný téme poplatkov za hudobné diela zorganizovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady SR. Štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák priblížil, že cieľom odbornej debaty má byť nastavenie trvalo udržateľných pravidiel, ktoré budú vyvážené - férové k autorom, ale zároveň udržateľné pre samosprávy, kultúrne inštitúcie aj podnikateľov. Okrúhly stôl nadviazal na predchádzajúce rokovania so zástupcami samospráv, odborných združení aj samotného SOZA.
