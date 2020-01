Východnou hranicou prešlo počas víkendu viac ako 2000 osobných áut

Vyšné Nemecké/Ubľa 13. januára (TASR) – Hraničnými priechodmi vo Vyšnom Nemeckom a Ubli prešlo počas víkendu viac ako 2000 osobných motorových vozidiel. Ďalších viac ako 1000 ich príslušníci finančnej správy pri vstupe z Ukrajiny na oboch priechodoch skontrolovali v pondelok do 9.00 h. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová.



Ako Baloghová uviedla, nápor cestujúcich na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej hranici súvisí s návratom príslušníkov Ukrajiny do štátov EÚ po skončení pravoslávnych vianočných sviatkov. "Počet cestujúcich sa zvyšoval od piatka (10. 1.) večera, aktuálne sú na vstupe z Ukrajiny na Slovensko v osobnej doprave čakacie doby približne 420 minút vo Vyšnom Nemeckom a 240 minút v Ubli," informovala s tým, že finančná správa očakáva zvýšený počet cestujúcich a zvýšené čakacie doby ešte v pondelok.



"Zatiaľ vybavujeme cestujúcich vo všetkých pruhoch a takzvané malé autobusy sú podľa možností dočasne presmerované aj na nákladnú dopravu, kde sa kontrolujú v tomto čase aj v kontrolnej hale," doplnila informácie o aktuálnej situácii na hraničných priechodoch Baloghová.



Finančná správa podľa jej ďalších slov z dôvodu zvýšeného pohybu cez hranice posilnila na hraničných priechodoch výkon služby. Colníci vo Vyšnom Nemeckom skontrolovali počas víkendu okrem osobných automobilov aj takmer 150 autobusov, v Ubli 900 peších osôb.