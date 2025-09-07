< sekcia Slovensko
Výcvik pilotov na špeciálne operácie pre vrtuľník AW 189 pozastavili
Vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov kúpilo ministerstvo v roku 2023 za vyše 13 miliónov eur priamym rokovacím konaním.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Výcvik pilotov na špeciálne operácie na vrtuľníku Leonardo AW 189 z technických príčin pozastavili. Začali s ním v auguste. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Konkrétne dôvody na pozastavenie rezort neuviedol.
„Vrtuľník, a teda aj jeho posádka v súčasnosti vykonávajú služobné činnosti podľa potreby užívateľov pre úlohy, ako sú vizuálne pátranie po nezvestných osobách a vozidlách, preprava ústavných činiteľov, preprava užívateľov, monitorovacie lety či ukážky pre verejnosť a výsadky,“ uviedlo ministerstvo.
Vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov kúpilo ministerstvo v roku 2023 za vyše 13 miliónov eur priamym rokovacím konaním. Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo vtedy za nevyhnutný pre zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Zmluva bola napadnutá na súde. Po vydaní neodkladného opatrenia mal rezort zakázané stroj používať. Ministerstvo vnútra tak nemohlo pokračovať v plnení zmluvného vzťahu až do jesene 2023. Do prevádzky ho uviedli v minulom roku.
