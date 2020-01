Bratislava 13. januára (TASR) – Vychovávateľom vodiaceho alebo asistenčného psa sa môže stať každý, kto je ochotný venovať mu svoj čas a lásku. Občianske združenie (OZ) Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy hľadá dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem šteňatá socializovať. Tie si tak postupne majú privyknúť na rôzne prostredia a situácie, s ktorými sa budú neskôr ako psí pomocníci stretávať. TASR o tom informovala Katarína Štulajterová z OZ Výcvikovej školy pre vodiace psy.



"Naša výcviková škola používa takzvaný rodinný model. Znamená to, že všetky naše psy, od chovných sučiek, cez šteniatka vo výchove až po psov vo výcviku sú umiestnené v domácnostiach našich dobrovoľníkov alebo tréneriek," vysvetlila koordinátorka výchovy šteniat Katarína Kubišová.



Nemenej dôležitou úlohou dobrovoľníka je aj naučiť šteňa základy slušného správania. Vďaka systematickému vedeniu koordinátoriek výchovy z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy to zvládnu aj ľudia bez predchádzajúcej kynologickej skúsenosti. Všetky výdavky spojené s výchovou šteniatka uhradí výcviková škola.



"Šteniatka žijú v rodinách vychovávateľov – dobrovoľníkov. Tí učia zverených psíkov spoznávať svet či spolupracovať s človekom. Sú to práve naši dobrovoľníci – vychovávatelia, ktorí sú základným kameňom našej školy, práve oni umožnia prežiť psíkovi šťastné detstvo a formujú jeho osobnosť," dodala Kubišová.