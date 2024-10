Vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ má byť podľa nových pravidiel

Bratislava 23. októbra (TASR) - Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) by sa malo riadiť novými pravidlami. Zavádzajú sa v nadväznosti na smernicu Rady EÚ. Tento doklad vydávajú zastupiteľské úrady SR v zahraničí občanom iného členského štátu EÚ, ktorý nemá na danom území tretieho štátu diplomatické alebo konzulárne zastúpenie. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Náhradný cestovný doklad Európskej únie sa definuje ako cestovný doklad s obmedzenou územnou a časovou platnosťou ohraničenou účelom cesty, ktorým je návrat do vlasti alebo iného štátu pobytu, so štandardnou dĺžkou platnosti najviac 15 dní. V mimoriadnych prípadoch môže byť náhradný cestovný doklad vydaný aj s dlhšou časovou platnosťou," vysvetlil rezort. Návrh pomenúva aj dôvody, pre ktoré môže zastupiteľský úrad doklad vydať, napríklad pri strate či odcudzení.



Poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ navrhol rezort vo výške 50 eur. Na 50 eur sa má zvýšiť tiež poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a na 100 eur za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Navýšiť sa majú aj ďalšie konzulárne poplatky tak, aby boli deliteľné piatimi a nebolo nutné používať mince.



Vypustiť by sa malo správne konanie o odňatí cestovného dokladu po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu či uložení zákazu vycestovať. "Navrhovaná nová koncepcia o zaevidovaní takého cestovného dokladu ako odcudzeného namiesto vydávania správneho rozhodnutia o jeho odňatí, zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí," zdôvodnilo MV SR. Pre podobnosť s ostatnými rozhodnutiami sa tieto postupy majú vzťahovať aj na súdom nariadené obmedzenie osobnej slobody a predvedenie svedka.