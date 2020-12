Bratislava 29. decembra (TASR) – Výdatné dažďové zrážky počas noci spôsobili vzostupy vodných hladín. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Meteorológovia tvrdia, že postupujúca tlaková níž priniesla vysoké úhrny zrážok, ktoré boli vďaka silnému prúdeniu z južných smerov viazané najmä na južné návetria pohorí.



Preto nočné úhrny zrážok boli najvyššie najmä v severnej časti Banskobystrického kraja a na hornej Nitre, za posledných 24 hodín ojedinele aj viac ako 60 milimetrov. "Na ostatnom území spadlo od piatich do 30, miestami do 40 milimetrov zrážok . Najmenej zrážok spadlo na hornej Orave, lokalizovanej v závetrí Karpatského oblúka a na juhu Podunajskej nížiny - menej ako päť milimetrov. Snehové zrážky sa vyskytli len od stredných horských polôh," uviedli meteorológovia.



Keďže väčšina zrážok v nižších polohách spadla v kvapalnej forme, vodné toky začali vo večerných a nočných hodinách prudko stúpať. A to najmä v povodiach, ktoré sú lokalizované v spomínaných náveterných oblastiach. "Výrazné vzostupy s dosiahnutím a prekročením stupňa povodňovej aktivity sme zaznamenali na tokoch v povodí hornej Nitry, ale aj stredného Váhu. Tretí stupeň povodňovej aktivity bol počas noci dosiahnutý a prekročený v Handlovej a Prievidzi na Handlovke a v Novákoch na Lehotskom potoku," poznamenal SHMÚ.



"Zrážky už ustali, preto by vodné hladiny na tokoch nemali ďalej stúpať. Podľa predpokladaného vývoja počasia očakávame v horných úsekoch tokov poklesy po kulmináciách, v stredných a dolných úsekoch tokov ešte vzostup z dotekania, na Dunaji a Morave ustálenosť vodných hladín," doplnili meteorológovia. Opätovné vzostupy očakávajú v stredu (30. 12.) nadránom po nočných zrážkach.