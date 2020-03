Vydavateľstvo, mapujúce krajinu z lietadla, vydáva tituly už aj v ČR

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Celkom 25 knižných a 13 mapových titulov vydalo vlani na Slovensku jediné vydavateľstvo, zamerané na mapovanie krajinných krás z leteckej perspektívy, CBS z Banskej Bystrice. Ďalších 27 titulov vydali v Českej republike.



"Do budúcna plánujeme inovovať produkt leteckého fotografovania, ktorý je už viac rokov takmer bez zmeny. Máme v pláne rozšíriť činnosť z B2B aj na B2C sektor. V pláne sú ďalšie vydané tituly v Poľsku a snáď aj založená poľská dcérska firma," uviedol pre TASR zakladateľ vydavateľstva Milan Paprčka.



Vydavateľstvo paradoxne najviac investuje do lietadiel pre leteckú fotografiu a ich úprav. "Momentálne máme vo flotile štyri lietadlá špeciálne prispôsobené na letecké fotografovanie a filmovanie," pripomenul vydavateľ.



Vydavateľstvo začalo svoju činnosť v roku 2003 výrobou ručne maľovaných máp. Forma podnikania na začiatku bola živnosť a v roku 2007 sa zmenila na spoločnosť s ručením obmedzeným.



V roku 2005 sa spoločnosť začala venovať výrobe krátkych dokumentárnych filmov pre obce, ktorých vzniklo viac ako 200. V roku 2008 sa začala venovať leteckému fotografovaniu a filmovaniu, najmä pre potreby slovenských a českých samospráv. V roku 2011 otvorila českú dcérsku spoločnosť v Zlíne.



Od roku 2014 sa dominantným produktom stáva vydávanie fotografických kníh a momentálne je podľa Paprčku spoločnosť najväčším vydavateľom fotografických kníh o Slovensku a Česku.



V roku 2016 kúpila CBS kartografickú divíziu spoločnosti VKÚ Harmanec, bývalého Vojenského kartografického ústavu. Založila sa firma VKÚ Harmanec, s. r. o., so sídlom v Kynceľovej, ktorá pokračuje v dlhoročnej tradícii vydávania turistických a cyklistických máp.



Spoločnosť zamestnáva na Slovensku 33 ľudí a 19 externých regionálnych projektových manažérov. V ČR ďalších 17 zamestnancov a 13 stálych projektových manažérov v regiónoch.