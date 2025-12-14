< sekcia Slovensko
Výdavkový strop pre poisťovne na výnimkové lieky by sa mohol zrušiť
Liečba má byť podľa predloženej novely buď na základe jej výkonnosti bez finančného obmedzenia, výlučne s finančným obmedzením alebo výlučne na základe prevalencie.
Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zrušiť výdavkový strop pre zdravotné poisťovne na úhradu liekov na výnimku. Výnimkové lieky by mali byť po novom preplácané podľa jasne vopred určených kritérií. Zdravotné poisťovne by tak už nemali mať možnosť určovať vlastné pravidlá úhrady týchto liekov. Vyplýva to z úpravy podmienok úhrady liekov na výnimku, ktorú rezort navrhuje v rámci novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Novela je aktuálne predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
„Podnetom na úpravu výnimočných úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín bol predovšetkým podnet verejného ochrancu práv,“ vysvetlilo ministerstvo.
Liečba má byť podľa predloženej novely buď na základe jej výkonnosti bez finančného obmedzenia, výlučne s finančným obmedzením alebo výlučne na základe prevalencie. „Ide o tri samostatné spôsoby, ktorými môže byť pacientovi schválená liečba na výnimku. Jednotlivé kritériá sa neprekrývajú, a preto sú v systematike zákona rozdelené do samostatných odsekov a písmen tak, aby bolo jednoznačné, že nemajú byť splnené kumulatívne,“ priblížil rezort.
Dohliadať na plnenie povinností zo strany zdravotných poisťovní v procese schvaľovania výnimiek má podľa aktuálneho návrh Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (ÚDZS) „Ak zdravotná poisťovňa žiadosti o prehodnotenie stanoviska žiadosti na výnimku nevyhovie autoremedúrou, postúpi žiadosť úradu,“ doplnilo MZ.
Poistenci, ktorí majú schválenú výnimkovú liečbu podľa aktuálne platného znenia zákona, tento nárok po zmene zákona nestratia, ubezpečilo ministerstvo.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa v máji obrátil na Ústavný súd SR vo veci zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Upozornil, že na základe aktuálnej úpravy pacientom nie je zaručený rovnaký prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Prvý problém vidí v tom, že zákon v súčasnosti nedostatočne reguluje podmienky úhrady lieku a zdravotné poisťovne sa tak riadia vlastnými internými metodikami. Rovnako kritizoval výdavkový strop pre zdravotné poisťovne. Apeloval na to, aby legislatíva určila zdravotným poisťovniam konkrétnejšie pravidlá schvaľovania výnimkových liekov. Žiadal rovnako zriadenie nezávislého dozorného subjektu.
