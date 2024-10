Výdavky na bezpečnosť by mali v roku 2025 presiahnuť 2,6 miliardy eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Výdavky na bezpečnosť a verejný poriadok by mali v budúcom roku presiahnuť 2,65 miliardy eur. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý na svojom utorkovom rokovaní schválila vláda.



"Štát ochraňuje život, slobody a bezpečnosť obyvateľov a spravodlivosť na svojom území prostredníctvom silových zložiek a organizácií v justícii. Do silových zložiek spadajú polícia, hasiči a záchranári, ktorých činnosť zabezpečuje Ministerstvo vnútra (MV) SR a väzenstvo kompetenčne spadajúce pod Ministerstvo spravodlivosti SR," uvádza v návrhu rezort financií.



Z celkovej sumy by malo byť na samotnú bezpečnosť vyčlenených približne 1,68 miliardy eur.



Súdnictvo by malo dostať necelých 590 miliónov a väzenstvo približne 383 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti by v prípade schválenia návrhu mohlo mať rozpočet s výškou približne 388 miliónov eur.



"Na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu procesov insolvenčného konania sú rozpočtované prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vrátane DPH vo výške 5,36 milióna eur. Na zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov je v návrhu rozpočtu zapracované zvýšenie osobných výdavkov v sume 32,6 milióna eur," uviedol rezort v návrhu.