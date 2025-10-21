< sekcia Slovensko
Výdavky na šport majú budúci rok presiahnuť 170 miliónov eur
Okrem rozpočtovej kapitoly MCRŠ sa do celkových výdavkov na šport rátajú alokácie ministerstva školstva vo výške 1,74 milióna eur určené na projekt Tréneri v škole a športové súťaže.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Celkové výdavky na šport majú v roku 2026 dosiahnuť 170,1 milióna eur. Ide o asi 1,5 milióna eur menej, ako boli rozpočtované prostriedky na rok 2025. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila Národná rada (NR) SR v utorkovom hlasovaní.
„Napriek konsolidácii verejných financií sa zachováva financovanie strategicky významných titulov - 60 miliónov eur pre Fond na podporu športu (FnPŠ), 8,7 milióna eur na dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu a jeden milión eur na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne,“ uviedlo ministerstvo financií, ktoré za rozpočtom stojí.
Prostriedky z kapitoly ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ), ktorého súčasťou je aj transfer pre FnPŠ, sú určené na financovanie školského a univerzitného športu, na príspevok uznanému športu, príspevok za zásluhy v športe, na financovanie športu zdravotne znevýhodnených, športu súvisiaceho s reprezentáciou SR na medzinárodných športových podujatiach. „Významným zdrojom financovania športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier, ktorý sa na základe aktuálnej predikcie premieta do návrhu rozpočtu na rok 2026 vo výške 50 miliónov eur,“ uvádza sa v návrhu.
Okrem rozpočtovej kapitoly MCRŠ sa do celkových výdavkov na šport rátajú alokácie ministerstva školstva vo výške 1,74 milióna eur určené na projekt Tréneri v škole a športové súťaže. V rámci kapitol rezortov vnútra a obrany sa tiež rozpočtujú výdavky na športovú reprezentáciu SR, a to v celkovej sume 12,4 milióna eur. „Z uvedených výdavkov sa zabezpečuje činnosť Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, Armádneho športového klubu Dukla Trenčín a Športového centra polície,“ dodalo ministerstvo školstva.
„Napriek konsolidácii verejných financií sa zachováva financovanie strategicky významných titulov - 60 miliónov eur pre Fond na podporu športu (FnPŠ), 8,7 milióna eur na dobudovanie športovej infraštruktúry národného významu a jeden milión eur na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne,“ uviedlo ministerstvo financií, ktoré za rozpočtom stojí.
Prostriedky z kapitoly ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ), ktorého súčasťou je aj transfer pre FnPŠ, sú určené na financovanie školského a univerzitného športu, na príspevok uznanému športu, príspevok za zásluhy v športe, na financovanie športu zdravotne znevýhodnených, športu súvisiaceho s reprezentáciou SR na medzinárodných športových podujatiach. „Významným zdrojom financovania športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier, ktorý sa na základe aktuálnej predikcie premieta do návrhu rozpočtu na rok 2026 vo výške 50 miliónov eur,“ uvádza sa v návrhu.
Okrem rozpočtovej kapitoly MCRŠ sa do celkových výdavkov na šport rátajú alokácie ministerstva školstva vo výške 1,74 milióna eur určené na projekt Tréneri v škole a športové súťaže. V rámci kapitol rezortov vnútra a obrany sa tiež rozpočtujú výdavky na športovú reprezentáciu SR, a to v celkovej sume 12,4 milióna eur. „Z uvedených výdavkov sa zabezpečuje činnosť Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, Armádneho športového klubu Dukla Trenčín a Športového centra polície,“ dodalo ministerstvo školstva.