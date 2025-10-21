< sekcia Slovensko
Výdavky v životnom prostredí majú byť takmer 1,66 miliardy eur
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Výdavky v oblasti životného prostredia majú byť v roku 2026 takmer 1,66 miliardy eur. Z dôvodu konsolidácie sa znižujú výdavky ministerstva životného prostredia o 10,5 milióna eur. Vyplýva to zo štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Celkové výdavky smerujúce do vodného hospodárstva majú byť v budúcom roku v sume 431 miliónov eur. Sú tvorené najmä zdrojmi Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania, ktoré slúžia na projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva, ako sú protipovodňové opatrenia, zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Súčasťou výdavkov v tejto oblasti sú tiež zdroje štátneho rozpočtu smerujúce do Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Výskumného ústavu vodného hospodárstva a pre Slovenský vodohospodársky podnik.
Na ochranu ovzdušia majú smerovať výdavky v objeme 21 miliónov eur. Zahŕňajú i sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia podľa zákona o ochrane ovzdušia prostredníctvom SHMÚ. Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v objeme 52,8 milióna eur. Prostriedky sú určené na podporu a prípravu odpadov na opätovné použitie a recyklácie odpadov, nákup kompostérov, elektronický zber dát v oblasti odpadového hospodárstva, na podporu záchranných zariadení či dokumentačnú a muzeálnu činnosť.
Výdavky na ochranu prírody a krajiny majú v budúcom roku predstavovať sumu 139 miliónov eur. Využité budú na ochranu a využívanie geologického prostredia, uzatváranie skládok odpadov, sanáciu envirozáťaží, ako aj starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu. Na administratívu má ísť 90,4 milióna eur. Peniaze majú byť určené na financovanie činností vykonávaných MŽP, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Okrem toho tam patria prostriedky na výchovu, vzdelávanie, propagáciu, výskum, vývoj a inovácie a príspevky medzinárodným organizáciám.
Výdavky Modernizačného fondu sa realizujú zo samostatného účtu kapitoly MŽP a predstavujú objem 627,4 milióna eur. V životnom prostredí sú alokované aj ďalšie výdavky Environmentálneho fondu v celkovej sume 294 miliónov eur.
