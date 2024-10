Vydrová zdôraznila dôležitosť flexibility kohéznej politiky EÚ

Bratislava 4. októbra (TASR) - Kohézna politika by mala byť aj naďalej dostupná pre všetky regióny, bez ohľadu na ich úroveň rozvoja. Rovnako musí zohľadňovať ich rôznorodosť, špecifické podmienky a výzvy. Na diskusii predstaviteľov európskych regiónov s poslancami Európskeho parlamentu (EP) to uviedla zástupkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Vladimíra Vydrová.



Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 2. októbra v Bruseli, bolo súčasťou iniciatívy "Regions4Cohesion", ktorej cieľom je posilnenie partnerstva a užšie zapojenie regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky. Poslankyňa BSK a starostka Chorvátskeho Grobu vo svojom príhovore vyzvala na pravidelný dialóg medzi EP a regiónmi v rámci prípravy nového programového obdobia po roku 2027. Vyzvala tiež na nevyhnutnú reformu kohéznej politiky. "Regiónom musí byť poskytnutá dostatočná miera flexibility, aby mohli európske zdroje využívať na priority s najväčšou pridanou hodnotou pre dané územie," zvýraznila.



Vydrová sa tiež zúčastnila na zasadnutí komisie SEDEC Európskeho výboru regiónov, ktorému dominovala téma zlepšenia prístupu k sociálnym službám v regiónoch a mestách. Vydrová na tomto fóre poukázala na výzvu, ktorú v krajinách východnej Európy predstavuje deinštitucionalizácia sociálnych zariadení, zdôraznila tiež rozvoj zručností pre zlepšenie kvality sociálnych služieb v regiónoch. Predstavila aj vlajkové projekty BSK v oblasti vzdelávania.