Vyhasili výzvu pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami

Bratislava 10. decembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) vyhlásil v pondelok (9. 12.) výzvu s názvom Miestne občianske a preventívne služby II. Je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít 2019. Žiadosti je možné predkladať do polovice januára budúceho roka. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho odboru ÚSVRK Miriam Žiaková.



"Cieľom výzvy je podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti členov Miestnych občianskych a preventívnych služieb v obciach s prítomnosťou MRK, s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce," uviedla Žiaková.



Ako podotkla, výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 700.000 eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) pre obce, ktoré sú zapojené do Národného projektu Rozvojové tímy (NP RT) a vo výške 369.000 eur zo zdrojov EÚ pre obce, ktoré nie sú zapojené do NP RT.



"ÚSVRK vyhlásil v poradí už desiatu výzvu Programu Slovensko 2021-2027, ktorá rovnako ako predchádzajúce má ambíciu zlepšiť život a postavenie všetkých obyvateľov obcí s prítomnosťou MRK," dodal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.