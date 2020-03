Vyhlásenie o výsledku parlamentných volieb 2020 v SR

Bratislava 16. marca (OTS) - Pred vyše dvoma rokmi sme vyjadrili názor, že sú nevyhnutné predčasné parlamentné voľby. Inak povedané, bola to základná podmienka pre reštart spoločnosti. Takej spoločnosti, ktorej psychika – teda drvivej väčšiny občanov v dôsledku pravdivých aj menej pravdivých informácií a zamlčovaných faktov o morálnom úpadku konkrétnych vládnych i opozičných predstaviteľov bola zrelá na karanténu v psychiatrickom zariadení.



Dokonca odzneli aj výzvy na štátny prevrat, neskôr označované ako nesprávne vyjadrenie pojmu „zmena“. Najsilnejším podnetom pre volanie desaťtisícov a celej opozície po zmene a po konci vládnutia SMER-SD bola vražda J. Kuciaka a jeho snúbenice vo Veľkej Mači. Rovnakou mierou aj neschopnosť vtedajšieho premiéra Roberta Fica byť pôvodným Robertom Ficom a približovať sa k jednotlivým vrstvám spoločnosti a rešpektovať ich.



Vládna koalícia sa však nerozpadla a nevzdala sa. I keď za to platila stratou volebných preferencii a prežívajúcej popularity. Jej politika bola bez potlesku, hoci v nejednom prípade by bol namieste. Faktom je, že najsilnejšia vládna strana SMER SD nevnímala fiasko vo dvoch prezidentských voľbách, ani vo voľbách komunálnych a do VÚC a do Európskeho parlamentu, dokonca nepociťovala potrebu „vzoprieť sa osudu“, predísť pádu v tohtoročných parlamentných voľbách po príklade minuvších sa politických „legiend“ HZDS - ĽS a SDKÚ - DS.



Volebné víťazstvo strany OĽaNO bolo viac ako presvedčivé, keďže jej vodca I. Matovič sa vypracoval na stálicu politického neba, akoby to „zlé dieťa“, lež v tom marazme relatívne sympatické. Zo soboty 29. februára na nedeľu 1. marca sa zázračne a bezkonkurenčne zmenil na osobnosť číslo jeden. S takými ambíciami, ktoré prezentuje trebárs jeden z možných kandidátov na prezidenta USA Bernie Sanders. To, čo sľubuje sa síce splniť nedá, ale masy sa k nemu utiekajú. A tie sa budú dožadovať ich plnenia.



Nastal totiž aj čas prirodzenej obmeny. A tak ako vždy v minulosti ani takmer všetkým politikom pôsobiacim od 1989. roka sa nechce odísť z politickej scény, pomyselného výslnia. Nevedia sa vyrovnať s tým, že ich pozícií sa dožaduje „mládež“, ktorá neveľmi vníma ich zásluhy o zmenu režimu pred tridsiatimi rokmi. V čase režimovej zmeny bola síce akoby v plienkach, ale jej snaha nájsť sa, mať svoje priority, a režírovať život, to sa zákonite skončí nástupom „nepopísaných“..



Volebný terminátor Igor Matovič, ktorý vyhlasuje, že jeho vláda bude tou najlepšou v histórii, dokázal v našich pomeroch skôr väčší ako menší zázrak. Použijúc rozprávkové slovo, vyprášil okrem B. Kollára a R. Sulíka všetkých protivníkov. Ani renomovaní odborníci na verejnú mienku nepredpokladali, že ich vypoklonkuje z politickej arény. Nebol však prvým v našej histórii, ktorému sa niečo také „nemožné“ podarilo.



Dnes to stále nasvedčuje tomu, že pokiaľ bude I. Matovič pevne stať oboma nohami na zemi, hodnotiť seba, partnerov aj protivníkov rovnakým metrom a počúvať „hlas ľudu“, tak má šancu udržať si dôveru voličov. Nesmel by však zabudnúť, že nie je z vôle väčšiny voličov. Jeho najväčším protivníkom nebude opozícia, vonkoncom nie SMER SD s doterajším jadrom, ale koronavírus SARS-CoV-2 a jeho dôsledky v najširšom svetovom meradle, v európskom, regionálnom aj slovenskom.



Pred dvoma rokmi sme sa vyjadrili takto : - „Nech sa doterajšie vlády nadúvali a nemenej ich protivníci, nech sa súčasná vláda naďalej nadúva a nemenej jej opozícia, tak výsledok je jednoznačný : potrebujeme menší zázrak, ktorý by nám vyniesol do najzodpovednejších pozícií osobnosti odborne zdatné, národu oddané, občanmi uznávané, predovšetkým za ich doterajšie pracovné výsledky, názory a postoje, ako aj život.



Možnosť takého zázraku podporuje fakt, že máme u nás dosť výnimočných osobností schopných aj pripravených postarať sa o novú „slovenskú jar“. Takých, ktorým je jasné, že vskutku treba reštart spoločnosti. A pokiaľ sa možní lídri nepreberú k životu, a nepochopia zodpovednosť za to, čo je a čo by sa malo stať, tak sa staneme vazalmi vlastnej malosti, hlúposti, sebaľúbosti a z toho plynúceho nadúvania sa v akomsi automatickom režime. Ak aj niekto má námietky k jeho myšlienkam, splňme aspoň jeho prianie, tak dobre sa hodiace na dnešnú dobu : „Urážky píšte do piesku, dobrodenia do mramoru.“ –



Volebný víťaz a spolu s ním jeho možní partneri majú tú šancu, nebývalú príležitosť dokázať, že po prekonaní škôd z koronavírusu sa rozvinie život taký, po akom túži každý rozumný človek. A keď sa tak nebude diať, potom nevylučujme výmenu servilných a svojím spôsobom spiatočníckych predstaviteľov dôchodcov, a možnosť ich povstania proti biologickému a kultúrnemu teroru. Tomu, ktorý glorifikuje mladosť a vyvoláva vekový rasizmus. Ak sa relatívna mladosť v politike neosvedčí, tak seniorom neostane nič iné len sa pričiniť o zmenu. Aj preto, že ich bude väčšina.



O pozície prídu konečne aj seniori – politici, ktorí sa vrchovate pričinili o celosvetovú krízu, o úpadok morálky, etiky, dôstojnosti a v konečnom dôsledku o ohrozenie bezpečnosti národov a ich štátov, ako aj našej civilizácie. Teraz sa tu vytvára ovzdušie strachu z možných výnimočných opatrení kvôli koronavírusu SARS-CoV-2, ale azda už dôjde na to, aby boli strestaní tí, ktorí na ňom zarobili a menili prospechársky podmienky života v globálnom meradle. Nech nikto nepochybuje, že opäť prichádza čas, keď občania v masovom meradle budú vnímať ako samozrejmosť povinnosť robiť všetko možné aj nemožné pre mierový život.



Je najvyšší čas, aby v tomto smere bol príkladným volebný víťaz I. Matovič a považoval za najvyšší imperatív ním pripravovanej vlády likvidáciu strachu z ohrozenia života a vytváranie podmienok pre systémový poriadok a disciplínu v spoločnosti. Jednou z najdôležitejších úloh sa už plných dvadsať rokov javí nový volebný zákon s volebnými obvodmi, rešpektujúci väčšinový princíp a otvorený aj kandidátom mimo politických strán. V minulosti to však jeden z koaličných partnerov odmietol s tým, že si želá súťaž politických strán ...





Dr. Peter Kasalovský

Predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub /združenie/, založeného v roku 1993 a jeho Medzinárodného mierového výboru /MMV/, založeného v roku 2015



S dokumentom vyjadrili súhlas :

Ing. Peter Čatloš, PhD, spolupredseda Výboru združenia a hovorca MMV

RNDr. Tomislav Jurík, CSc., člen združenia a MMV

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., člen združenia a MMV

Prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc., Mgr. ek., čestný člen združenia

Ing. Ján Gabriel, podpredseda Výboru združenia a člen MMV

Dr. Ján Šály, člen Výboru združenia a MMV

Ing. Peter Hrinko, podpredseda Výboru a člen MMV

František Pancurák, člen združenia a MMV

Genmjr. Ing. Svetozár Naďovič, člen združenia a MMV

Ing. Anton Barcík, spolupredseda Výboru združenia, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016 a člen MMV





