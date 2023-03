Vyhlásili ďalšiu výzvu v rámci projektu Červený Kláštor – znovuzrodený

Bratislava 9. marca (TASR) – Pamiatkový úrad (PÚ) SR hľadá zhotoviteľa stavebnej obnovy kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Hlavným predmetom vo štvrtok vyhlásenej výzvy, súčasti projektu Červený Kláštor – znovuzrodený, je najmä renovácia zničených a poškodených striech objektov E a F.



Predpokladaná hodnota obstarávania je 624.835,52 eura bez DPH, záujemcovia môžu predložiť ponuku do 29. marca.



"Obnovované budú i vonkajšie fasády a steny oboch objektov, ktoré sú poškodené a opotrebované vplyvom dlhoročných náročných poveternostných podmienok. Súčasťou projektu je aj výmena/repasovanie vonkajších dverí a okien," spresnil PÚ vo výzve zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Realizácia tejto stavebno-technickej obnovy exteriérov oboch objektov im prinesie pôvodnú a zároveň funkčnú obnovenú podobu. Výmena okien a dverí sa bude výrazne podieľať na znížení celkovej energetickej náročnosti," dodal.



Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov, a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu, ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu. Projekt je podporený prostriedkami z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska.



V predchádzajúcom období pamiatkari v projekte zrealizovali obstarávanie na renováciu priestorov kláštora, ktorej cieľom bolo „znovuzrodenie" vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora - výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánova lekáreň/manufaktúra), ale takisto aj vytvorenie priestoru pre výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na deti.