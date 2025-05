Vyhlásili desiaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly

Bratislava 20. mája (TASR) - Klub Luna Senior Friendly a občianske združenie (OZ) Bagar vyhlásili v utorok desiaty ročník projektu a súťaže Senior Friendly. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom. TASR o tom informoval prezident OZ Bagar Miloš Nemeček.



„Do súťaže sa možno zapojiť v štyroch kategóriách - veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie,“ priblížil Nemeček.



Do súťaže bude možné prihlasovať sa od 1. júna do 30. septembra, a to elektronicky na webovej stránke www.seniorfriendly.sk. Oceňované budú subjekty za aktivity, ktorými nadštandardne prispievajú k lepšiemu životu staršej generácie.



Projekt by mal vyvrcholiť v októbri. V Bratislave je na 17. októbra naplánovaná konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. V rovnaký deň majú byť vyhlásené aj výsledky súťaže. Následne 18. októbra sa bude konať podujatie Senior Friendly 50+, ktoré je určené širokej verejnosti. Patriť bude prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy zdravia, zdravej výživy a životného štýlu, sociálnych služieb a rôznym aktivitám seniorov.



Letnou časťou projektu Senior Friendly bude piaty ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov 12. júla v Medickej záhrade v Bratislave.



Od roku 2022 sa vyhlasuje tiež Cena Eduarda Kukana určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Súčasťou projektu je aj medzigeneračná fotografická súťaž Krásne Spolu.