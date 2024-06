Vyhlásili dotačnú výzvu na podporu ľudských práv, alokáciu nezmenili

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhlásilo dotačnú výzvu na projekty v oblasti ľudských práv s nezmenenou pôvodnou alokáciou vo výške 769.500 eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila štátna tajomníčka rezortu Katarína Roskoványi.



Pripomenula, že dotácie vo výzve LP 2024-II sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.



"Oprávnení žiadatelia môžu podávať žiadosti do 12. augusta," oznámila Roskoványi. "Výzva je nastavená tak, aby hodnotiace komisie stačili žiadosti vyhodnotiť a úspešní žiadatelia ich od nového školského roka mohli realizovať," dodala s tým, že v nastavení výzvy je dostatočný čas na realizáciu i zúčtovanie projektov.



Žiadatelia môžu požadovať dotácie vo výške od 5000 do 50.000 eur na viacero oblastí. Napríklad na posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, ďalej na podporu aktívnej občianskej spoločnosti, podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, ale napríklad aj bezplatnú právnu pomoc.



Dotácie tiež možno žiadať na analytickú, expertnú a edičnú činnosť, alebo zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd.



Štátna tajomníčka ďalej vysvetlila, že okrem zachovanej alokácie ostanú aj dve hodnotiace komisie tak, ako to mimovládny sektor požadoval v rámci pripomienkového konania k zmene vyhlášky, ktorá upravuje obsadenie hodnotiacich komisií. "Úprava má dosiahnuť, aby neprichádzalo k tomu, že členmi komisií sú aj prijímatelia dotácií," objasnila štátna tajomníčka.



Členmi hodnotiacich komisií majú byť po novom aj zástupcovia MS SR, Ministerstva vnútra SR i Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Pripomenula, že tento problém, rovnako i podozrenia z manipulácie pri výbere úspešných žiadateľov o dotácie boli dôvodom, prečo sa vo februári ministerstvo rozhodla zrušiť dotačnú výzvu. Prostriedky plánovalo použiť na pomoc obetiam násilia. Krok rezortu vyvolal ostrú kritiku mimovládnych organizácií. V máji ministerstvo avizovalo vyhlásenie výzvy, zároveň aj úpravu vyhlášky s ňou súvisiacej.