Vyhlásili laureátov CE ZA AR 2023, Patrónom architektúry je SNG

Bratislava 6. októbra (TASR) - Vyhlásením laureátov vyvrcholil vo štvrtok večer v bratislavskej Starej tržnici 22. ročník Ceny za architektúru CE ZA AR 2023, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov (SKA).



Do ocenenia bolo prihlásených 95 diel zrealizovaných podľa návrhu slovenských architektov. Porota vybrala 21 nominácií v šiestich kategóriách. Zaujímavosťou tohto ročníka s mottom #spoluvarchitektúre bolo, že dve z nominovaných diel sa nachádzajú mimo územia Slovenska a ďalšie bolo možno vidieť iba počas niekoľkých dní v rámci letného hudobného festivalu.



V kategórii rodinné domy ocenenie CE ZA AR 2023 získal Dom Na Rade v Bratislave. Jeho autormi sú Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo, Štefan Polakovič. Rezidencia Valčíkova v Prahe zvíťazila v kategórii bytové domy. Pod víťazné dielo sa podpísali architekti Ilja Skoček a Rudolf Netík.



Víťazným dielom v kategórii exteriér je projekt Mestský park v bratislavskej Karlovej Vsi - Park Suchá Vydrica, ktoré vytvorili krajinní architekti Eva Wernerová, Ivana Citarová a Dávid Grega z ateliéru AWE ATELIER.



V kategórií Občianske a priemyselné budovy zvíťazil projekt Mestský úrad v Leopoldove. Objekt je dielom ateliéru zerozero, trojice architektov, ktorú tvoria Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený.



Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie (SNG), dielo ateliéru Architekti BKPŠ, získalo cenu v kategórii fenomény architektúry. Porota vyzdvihla náročnosť projektu. "V celej šírke oslovuje svojou veľkorysosťou, pokorou i oslavou. Trvalo to dlho, ale SNG získala svoju konečnú podobu, ktorú môžeme s radosťou začať využívať naplnenú obsahom," poznamenali porotcovia.



Bytu 29A, pod ktorý sa autorsky podpísal architekt Martin Skoček, patrí CE ZA AR v kategórii interiér. "Autor veľmi jemne a premyslene zasahuje do podstaty bytu. Rešpektuje pôvodnú remeselnú vrstvu, podporuje ju a celkom prirodzene a s ľahkosťou pridáva novú vrstvu - sebavedomú, remeselne neuveriteľne kvalitnú," zhodnotila porota.



Počas galavečera vyhlásili aj dve špeciálne ocenenia. Patrónom architektúry sa v 22. ročníku ceny za architektúru stala SNG. Ocenenie získala "za príkladný postup hľadania podoby obnovy areálu SNG v období medzi rokmi 2003 až 2023". Cena verejnosti patrí na základe internetového hlasovania na portáli cezaar.tv projektu Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, ktorý súťažil v kategórii exteriér. Víťazných 1603 hlasov získal z celkového počtu 13.685 hlasov.