Vyhlásili nový ročník súťaže Detská mapa sveta

Bratislava 25. novembra (TASR) - Organizátori súťaže Detská mapa sveta vyhlásili nový ročník pre rok 2025. Jeho témou sú Mapy v každodennom živote. Práce je potrebné doručiť do konca marca budúceho roku. Súťaž organizujú geografický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) a Kartografická spoločnosť SR. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"Súťaž je určená pre deti do 16 rokov a prebieha podľa pravidiel stanovených Medzinárodnou kartografickou asociáciou. Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňujú kritériá, ako napríklad zrozumiteľné posolstvo, kartografický obsah či kvalita prevedenia. Deti súťažia v štyroch kategóriách: do šesť rokov, šesť až osem rokov, deväť až 12 rokov a 13 až 15 rokov," uviedla Monika Kopecká z Geografického ústavu SAV.



Tináková spresnila, že maximálna veľkosť mapy zároveň nesmie presiahnuť formát A3. Povrch mapy by mal byť plochý a nalepované predmety nesmú byť vyššie ako päť milimetrov. Bližšie informácie o súťaži sú k dispozícii na webe SAV.