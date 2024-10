Vyhlásili opätovnú výzvu na domácu ošetrovateľskú starostlivosť

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo opätovnú výzvu na podporu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o príspevok od piatka (4. 10.) do konca roka, respektíve do vyčerpania alokácie. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.



"Rezort v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti a nevyčerpaním finančných prostriedkov danú výzvu vyhlasuje už opakovane," vysvetlilo ministerstvo. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 40.400 eur. Celkovo je na výzvu alokovaných vyše 700.250 eur.



Oproti pôvodnej výzve sa upravil systém hodnotenia. Po novom nahradil bodové kritériá systém FIFO - First In First Out. Žiadatelia teraz podávajú žiadosti prostredníctvom Informačného systému plánu obnovy (ISPO) a výzva prináša novú schému minimálnej pomoci, ozrejmil rezort.