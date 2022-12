Vyhlásili priame vyzvania na rekonštrukciu budov súdov z plánu obnovy

Bratislava 21. decembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhlásilo priame vyzvania na rekonštrukciu budov súdov z prostriedkov plánu obnovy. Na rekonštrukciu a obstaranie budov je určených približne 182 miliónov eur. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas a generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR Lívia Vašáková.



V stredu spustili prvú fázu rekonštrukcie budov súdov za 4,4 milióna eur, ktorá zahŕňa zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru. Na ňu potom nadviaže druhá, realizačná fáza. "Bude sa týkať 12 okresných súdov po celom Slovensku, dvoch krajských súdov v Bratislave a Nitre i časti Špecializovaného trestného súdu v Pezinku," povedal premiér. Neskôr by sa malo pristúpiť aj k rekonštrukcii súdov v Košiciach a Humennom.



Karas priblížil, že v stredu jednotlivým súdom odošlú výzvy na spustenie procesov pre obstaranie projektovej dokumentácie či autorského dozoru. "Po obstaraní projektovej dokumentácie bude možné spustiť verejné obstarávania na obstaranie dodávateľov jednotlivých rekonštrukcií súdov," podotkol. Financie z plánu obnovy sú pre slovenské súdnictvo určené najmä vďaka realizácii reformy súdnej mapy.



Pre súdnictvo je z plánu obnovy vyčlenených približne 250 miliónov eur. "Ďalšie investície pôjdu do IT vybavenia," podotkla Vašáková s tým, že ani táto suma nevie pokryť všetky potreby súdnictva. "Práve preto sme sa pri koncipovaní plánu obnovy zamýšľali nad tým, čo všetko sa dá reálne stihnúť v čase, dokedy je plán obnovy určený, čiže do druhého kvartálu 2026," dodala.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.