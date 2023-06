Vyhlásili tender na centralizovaný informačný systém súdneho riadenia

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhlásilo tender na centralizovaný informačný systém súdneho riadenia. Pokryť má celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia. Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 16 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je zhotovenie, dodávka a nasadenie komplexného centralizovaného informačného systému, ktorý pokryje celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia v požadovanom rozsahu a kvalite," priblížilo ministerstvo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota ceny diela predstavuje vyše 7,2 milióna eur.



Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie servisných služieb a v prípade potreby aj poskytnutie služieb rozvoja po dobu trvania zmluvného vzťahu. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú kvalita a cena.



Verejné obstarávanie sa realizuje postupom užšej súťaže. Lehotu na predkladanie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ stanovil do 10. júla do 10.00 h. Potom bude realizovaná výzva na predkladanie ponúk uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti.