Vyhlásili výberové konanie na 13 voľných rozhlasových frekvencií

Bratislava 6. apríla (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) vyhlásila na stredajšom (5. 4.) zasadnutí výberové konanie na obsadenie 13 voľných rozhlasových frekvencií. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. mája do 14.00 h. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



"Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť," dodala s tým, že verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. júna.



Podotkla, že aktuálne výberové konanie je prvé vyhlásené po nadobudnutí účinnosti nového zákona o mediálnych službách. "Najväčším rozdielom v porovnaní s minulosťou je, že licencie na vysielanie na jednotlivých frekvenciách môže rada udeliť len držiteľom autorizácie vysielania. Pre potenciálnych nových rozhlasových vysielateľov to znamená, že musia ešte pred samotným prideľovaním frekvencií požiadať radu včas o udelenie autorizácie vysielania," dodala. Na aktuálnych vysielateľov sa táto povinnosť nevzťahuje.



Hovorkyňa uviedla, že rada na stredajšom zasadnutí začala tri správne konania, dve správne konanie zastavila, zaoberala sa 17 podnetmi na preverenie obsahu vysielania a iných obsahových služieb a agendou oprávnení na poskytovanie služieb.