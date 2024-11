Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konania na rôzne miesta

Bratislava 24. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na predsedu a dvoch členov predstavenstva štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13. decembra. Rezort o tom informoval na webe.



Od 13. novembra je riaditeľom a predsedom predstavenstva štátnej VšZP Matúš Jurových. Do funkcie ho vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



MZ vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Národnej transplantačnej organizácie (NTO). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13. decembra. Rezort o tom informoval na webe.



NTO od 11. novembra vedie Katarína Vadkertiová. Do funkcie ju vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) po tom, čo odvolal vtedajšieho riaditeľa Daniela Kubu.