Vyhlásili výberové konanie na obsadenie 16 rozhlasových frekvencií

Bratislava 11. októbra (TASR) - Rada pre mediálne služby (RpMS) vyhlásila na stredajšom zasadnutí výberové konanie na obsadenie 16 voľných rozhlasových frekvencií. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 10. novembra do 14.00 h. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.



"Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť," dodala s tým, že verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 19. decembra.



Pripomenula, že podľa nového zákona o mediálnych službách možno licencie na vysielanie udeliť len držiteľom autorizácie vysielania. "Pre potenciálnych nových rozhlasových vysielateľov to znamená, že musia ešte pred samotným prideľovaním frekvencií radu včas požiadať o udelenie autorizácie vysielania," vysvetlila Michelčíková.



Rada na zasadnutí tiež začala jedno správne konanie a udelila 18 sankcií. Ako neopodstatnené vyhodnotila päť podnetov smerujúcich voči obsahu vysielania, jeden podnet pre nepreskúmateľnosť odložila a zaoberala sa aj agendou registrácií retransmisie.