Vyhlásili výberové konanie na riaditeľa vodohospodárskeho podniku

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo výberové konanie na generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj koncepcia rozvoja podniku. Informuje o tom na webovej stránke.



Od uchádzačov na šéfa SVP sa očakáva odborná prax minimálne 10 rokov v oblasti práva, ekonómie, manažmentu alebo životného prostredia, konkrétne v ochrane vôd. MŽP tiež požaduje riadiacu prax minimálne tri roky vo vodnom hospodárstve. Vítaná je odborná spôsobilosť, ktorá súvisí s činnosťou na úseku ochrany vôd, ako napríklad výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách či vedenie malých plavidiel.



Envirorezort od nového riaditeľa SVP požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa z ekonómie, práva, ekológie, environmentalistiky, životného prostredia, manažmentu a prírodovedy. Budúci šéf by mal vypracovať aj koncepciu rozvoja podniku maximálne na päť strán.



Žiadosť na pozíciu by mali uchádzači poslať do 8. júna na adresu ministerstva.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v máji odvolal riaditeľa SVP Stanislava Gáboríka. Vedením poveril Ladislava Glindu, ktorý pôsobil ako riaditeľ Správy povodia stredného Váhu II.