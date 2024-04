Vyhlásili výsledky súťaže Euroscola, víťazi pocestujú do Štrasburgu

Bratislava 15. apríla (TASR) - Kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2024. Na prvých troch miestach sa umiestnili stredoškoláci z Vranova nad Topľou, Dubnice nad Váhom a Lučenca, ktorí čoskoro pocestujú do Štrasburgu.



Celkovo sa do súťaže zapojilo 27 stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska. Tematicky sa projekty jednotlivých škôl zamerali najmä na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Študenti organizovali modelové zasadnutia, diskusie a workshopy s europoslancami a taktiež kvízy o Európskej únii.



Zástupcov ôsmich víťazných tímov privítal v priestoroch Domu Európskej únie v Bratislave vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek. Ocenené školy dostanú možnosť zúčastniť sa na pracovnom dni Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu počas celého školského roka 2024 - 2025.



Projekt Euroscola spustil Európsky parlament v roku 1990. Súťaž je určená stredoškolákom, ktorí pod dohľadom a za pomoci svojich pedagógov organizujú podujatia na témy súvisiace s Európskou úniou. Cieľom projektu je diskutovať a dozvedieť sa viac o smerovaní, úspechoch a problémoch, ktorým čelí Európska únia, a o možnostiach, ktoré prináša mladým ľuďom.