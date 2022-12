Vyhlásili výzvu na modernizáciu nemocníc pre menšie projekty

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z plánu obnovy na výstavbu či rekonštrukciu nemocníc pre projekty do piatich miliónov eur. Celkovo je v rámci výzvy alokovaných vyše 53 miliónov eur. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



"V rámci novej investičnej kapitoly sme rozbehli práce na dvoch nových vlajkových lodiach slovenského zdravotníctva - moderných nemocniciach v Martine a na bratislavských Rázsochách. Nasledovala výzva za 212 miliónov eur pre veľké investičné projekty. Teraz je otvorená aj podpora pre menšie projekty," priblížil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.



Výzva je otvorená do 17. marca 2023. Žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky do piatich miliónov eur na realizáciu nových stavieb, prístavieb, nadstavieb, na rekonštrukcie či modernizácie už existujúcich objektov a taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.



Zapojiť sa môžu nemocnice akejkoľvek plánovanej úrovne v rámci prebiehajúcej kategorizácie. "Výzva je nastavená tak, aby priniesla vyšší komfort čo najväčšiemu počtu pacientov. Okrem iného sa zohľadňuje veľkosť spádovej oblasti zariadenia či rozvojový plán nemocnice. Práve preto musia žiadatelia svoj rozvojový plán predložiť Inštitútu zdravotných analýz ešte pred samotnou žiadosťou o poskytnutie prostriedkov," ozrejmil rezort.