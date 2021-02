Vyhláška o zaradení vlka medzi chránené zvieratá je v poslednej fáze

Bratislava 22. februára (TASR) - Vyhláška k zákonu o ochrane prírody, ktorou sa má vlk zaradiť medzi chránené živočíchy, je momentálne vo finálnej fáze. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



"Po vyhodnotení pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a po rozporových konaniach k zásadným pripomienkam prebieha momentálne finálna fáza prípravy návrhu vyhlášky," informoval odbor komunikácie. Dodal, že po jeho spracovaní sa návrh predloží do Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy. Tá bude o návrhu rokovať.



K vyhláške vzniesli pripomienky Zväz chovateľov oviec a kôz aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré ich stiahlo po rozporovom konaní s envirorezortom. Chovatelia sa s ministerstvom životného prostredia dohodli na kompromise. Tým je dvojročné prechodné obdobie na zabezpečenie stád prostredníctvom psov a ohrád.



Z vyhlášky vyplývalo, že na každých 150 kusov hospodárskych zvierat by mal pripadnúť jeden strážny pes. Namiesto psa si môžu oplotiť pasienky elektrickými ohradami s výškou aspoň 180 centimetrov.



Novou vyhláškou sa má vlk dravý vyhlásiť za chráneného živočícha. Jeho spoločenská hodnota by mala byť 3000 eur. Vlka tak bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať.